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Сегодня, 12:22

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» может быть отменен из-за снегопада

Камила Абдурахманова
Общий вид стадиона «Энфилд»
Стадион «Энфилд».
Фото AFP
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Матч 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» может не состояться из-за сильного снегопада, сообщает Daily Mail.

Метеорологическая служба Met Office предупредила о плохих погодных условиях в Ливерпуле и Манчестере. Сегодня Консультативная группа по безопасности муниципалитета Ливерпуля проведет совещание и будет решать, стоит ли отменять матч. Осмотр поля на «Энфилде» состоится в 12-13 часов по московскому времени.

«Энфилд» засыпан снегом.
Фото соцсети

Также сообщается, что взлетно-посадочные полосы в аэропортах Манчестера и Ливерпуля временно закрыты из-за сильного снегопада.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 45 очков в 18 матчах. «Манчестер Юнайтед» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 14-е место. Матч между командами должен пройти сегодня, 5 января, начало запланировано на 19.30 (мск).

Источник: Daily Mail
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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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