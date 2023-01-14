Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Гвардиолы 500-м в тренерской карьере в высшем дивизионе

Матч против «Манчестер Юнайтед» стал 500-м в тренерской карьере наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в высшем дивизионе, сообщает Opta.

На данный момент 51-летний специалист выиграл 379 матчей из 499 (76 процентов), что является самым большим количеством побед и самым лучшим показателем выигранных матчей (100+ игр) среди всех тренеров в высшей лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» играют друг против друга в матче 20-го тура АПЛ.