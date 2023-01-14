Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Гвардиолы 500-м в тренерской карьере в высшем дивизионе

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Матч против «Манчестер Юнайтед» стал 500-м в тренерской карьере наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в высшем дивизионе, сообщает Opta.
На данный момент 51-летний специалист выиграл 379 матчей из 499 (76 процентов), что является самым большим количеством побед и самым лучшим показателем выигранных матчей (100+ игр) среди всех тренеров в высшей лиге Европы.
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» играют друг против друга в матче 20-го тура АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования