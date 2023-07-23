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Сегодня, 14:33

Матч «Тоттенхэм» — «Лестер» отменен из-за сильного дождя в Таиланде

Мария Гусева
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Товарищеский матч между «Тоттенхэмом» и «Лестером» отменен, сообщает пресс-служба «шпор».

Причиной отмены стали сильные дожди в Бангкоке (Таиланд). Организаторы сочли поле национального стадиона «Раджамангала» непригодным для игры, а погодные условия неблагоприятными.

Следующий товарищеский матч «Тоттенхэма» запланирован на 26 июля, соперник — сингапурский «Лайон-Сити». «Лестер» 30 июля встретится с «Ливерпулем».

В сезоне-2022/23 «Тоттенхэм» занял 8-е место в АПЛ. «Лестер» расположился на 18-й строчке и вылетел в Чемпионшип.

Футбол
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