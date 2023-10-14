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Сегодня, 13:38

Матчи АПЛ начнутся с минуты молчания по жертвам в Израиле и Палестине

Ана Горшкова
Корреспондент
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Матчи 9-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах в Израиле и Палестине, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети лиги.

По данным источника, также в знак уважения ко всем пострадавшим игроки, тренеры и официальные лица наденут черные повязки. Помимо этого АПЛ сделает пожертвование Британскому Красному Кресту.

Матчи 9-го тура чемпионата Англии пройдут с 21 по 23 октября.

Ранее ФИФА призвала Израиль и Палестину прекратить военные действия. УЕФА пришлось перенести матч израильской сборной и Швейцарии в квалификации чемпионата Европы-2024 с 12 октября на 15 ноября.

Футболисты сборной Израиля. Легионеров эвакуировали, игроки идут в армию, сезон — на паузе. Что с футболом в Израиле и Палестине?

Источник: РИА Новости
Футбол
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