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Маттеус оценил шансы Холанна получить «Золотой мяч» в этом сезоне

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Бывший защитник сборной Германии Лотар Маттеус оценил шансы Эрлина Холанна выиграть «Золотой мяч».

«Холанн — лучший игрок мира? Если смотреть на его статистику, то он номер один для меня. Он один из главных претендентов на «Золотой мяч», несомненно. Он может получить его, если выиграет Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» в этом году и забьет такие же важные голы, как Карим Бензема в прошлом сезоне. Есть только один недостаток. Он из Норвегии. Он ничего не выиграет с Норвегией — ни чемпионат мира, ни Евро. Готов биться об заклад. Шансы выиграть с Норвегией международный трофей очень низкие. Команда уже попаданию на турнир будет рада.Если в сезоне нет турниров сборных, это бонус для Холанда. В такие годы решающее влияние на борьбу за «Золотой мяч» и звание лучшего игрока мира оказывают клубные достижения», — приводит слова Маттеуса TV2.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. Срок контракта 22-летнего норвежца с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Холанн провел за «горожан» 42 матча во всех турнирах, забил 48 голов и сделал 6 результативных передач.

Лотар Маттеус
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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