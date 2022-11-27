Маунт отверг предложение «Челси» о продлении контракта с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю. Он хочет получать 300 тысяч

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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает Dialy Mail.
Лондонский клуб предложил футболисты контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Однако 23-летний англичанин отверг данное предложение, так как хочет получать 300 тысяч в неделю.
Ранее футболист также успел отклонить предложение по соглашению сроком на семь лет.
В этом сезоне 23-летний англичанин провел 9 матчей в АПЛ, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. Его действующший контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования