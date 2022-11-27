Маунт отверг предложение «Челси» о продлении контракта с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю. Он хочет получать 300 тысяч

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт ведет переговоры о продлении контракта с клубом, сообщает Dialy Mail.

Лондонский клуб предложил футболисты контракт с зарплатой в 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Однако 23-летний англичанин отверг данное предложение, так как хочет получать 300 тысяч в неделю.

Ранее футболист также успел отклонить предложение по соглашению сроком на семь лет.

В этом сезоне 23-летний англичанин провел 9 матчей в АПЛ, забив 2 гола и сделав 2 ассиста. Его действующший контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.