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Сегодня, 18:05

Маунт о ничьей с «Ливерпулем»: «Я чувствую, что ситуация улучшается»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

«Мы знали, что будет трудно. В целом, мы долго контролировали игру, могли рискнуть. В последнее время нам было тяжело, мы хотим побеждать. Я чувствую, что ситуация улучшается, и сегодня мы усердно работали. У нас не было финальных пасов, и, если бы они были, возможно, мы забили бы несколько голов в первом тайме. Соперник давит на тебя и вынуждает совершать ошибки, как во втором тайме», — приводит слова Маунта BT Sport.

Команда Юргена Клоппа с 29 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Грэма Поттера располагается на 10-й строчке с 29 баллами.

29 января «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка Англии. 3 февраля «Челси» проведет матч с «Фулхэмом» в АПЛ.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Мейсон Маунт
ФК Ливерпуль
ФК Челси
0
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