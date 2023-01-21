Маунт о ничьей с «Ливерпулем»: «Я чувствую, что ситуация улучшается»

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

«Мы знали, что будет трудно. В целом, мы долго контролировали игру, могли рискнуть. В последнее время нам было тяжело, мы хотим побеждать. Я чувствую, что ситуация улучшается, и сегодня мы усердно работали. У нас не было финальных пасов, и, если бы они были, возможно, мы забили бы несколько голов в первом тайме. Соперник давит на тебя и вынуждает совершать ошибки, как во втором тайме», — приводит слова Маунта BT Sport.

Команда Юргена Клоппа с 29 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Грэма Поттера располагается на 10-й строчке с 29 баллами.

29 января «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка Англии. 3 февраля «Челси» проведет матч с «Фулхэмом» в АПЛ.