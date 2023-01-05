Маунт пропускает матч «Челси» с «Манчестер Сити» из-за травмы

Стало известно, почему полузащитник «Челси» Мейсон Маунт не попал в состав команды на матч с «Манчестер Сити» в 19 туре АПЛ.

По данным The Athletic, 23-летний футболист получил травму. Степень серьезности повреждения неизвестна. В лондонском клубе надеются, что травма не носит серьезный характер.

В текущем сезоне чемпионата Англии Маунт провел в составе «Челси» 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Матч «Челси» — «Манчестер Сити» состоится 5 января в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени.