Маунт стал ближе к продлению контракта с «Челси» после разговора с Боули

Владелец «Челси» Тодд Боули провел прямые переговоры с хавбеком синих Мейсоном Маунтом. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонцы по-прежнему высоко оценивают умения англичанина и его вклад в игру команды, несмотря на то что несколько предложений о продлении контракта были им отклонены. Также на Маунта активно нацелен «Ливерпуль», рассматривающий полузащитника в качестве главной трансферной цели этого лета.

В пятницу Боули сам провел беседу с Маунтом. Он умолял его о своей важности в составе синих и подтвердил свое желание оставить его в клубе. В «Челси» считают, что обсуждения были позитивным шагом вперед. Теперь они верят, что вполне возможно, что он останется на месте, даже если раньше это казалось неизбежным.

В текущем сезоне игрок провел 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Контракт Маунта с «Челси» рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего англичанина в 65 миллионов евро.