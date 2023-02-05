Маунт требует втрое увеличить его зарплату по новому контракту с «Челси»

Переговоры между «Челси» и полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте находятся в тупике, сообщает Daily Mail.

24-летний англичанин уже отклонил одно предложение «синих» о новом контракте и требует утроить свою текущую зарплату.

В данный момент у Маунта остается только один полный год по действующему контракту с «Челси», где он является одним из самых низкооплачиваемых игроков в первой команде со своей зарплатой в 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за команду во всех турнирах.