Маунт требует втрое увеличить его зарплату по новому контракту с «Челси»

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Переговоры между «Челси» и полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте находятся в тупике, сообщает Daily Mail.
24-летний англичанин уже отклонил одно предложение «синих» о новом контракте и требует утроить свою текущую зарплату.
В данный момент у Маунта остается только один полный год по действующему контракту с «Челси», где он является одним из самых низкооплачиваемых игроков в первой команде со своей зарплатой в 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за команду во всех турнирах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования