0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:08

Маунт требует втрое увеличить его зарплату по новому контракту с «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Переговоры между «Челси» и полузащитником Мейсоном Маунтом о новом контракте находятся в тупике, сообщает Daily Mail.

24-летний англичанин уже отклонил одно предложение «синих» о новом контракте и требует утроить свою текущую зарплату.

В данный момент у Маунта остается только один полный год по действующему контракту с «Челси», где он является одним из самых низкооплачиваемых игроков в первой команде со своей зарплатой в 80 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Маунт — воспитанник «Челси». В сезоне-2022/23 полузащитник забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 27 матчах за команду во всех турнирах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Мейсон Маунт
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Каземиро рассказал, что на протяжении всей карьеры его имя на футболке пишут неправильно