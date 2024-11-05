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Сегодня, 01:54

Маунт вернулся в общую группу «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Мэйсон Маунт.
Фото Reuters
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Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о полном возвращении полузащитника Мэйсона Маунта к тренировкам в общем составе команды.

«Маунта не будут торопить с возвращением в игру, однако, футболист выглядел свежим после активной работы в период восстановления», — говорится в заявлении.

В конце августа 25-летний англичанин получил травму подколенного сухожилия. В конце сентября он сыграл 40 минут в матче против «Тоттенхэма» (0:3), после чего пропустил еще 6 игр. Всего в этом сезоне на его счету 5 сыгранных матчей и 2 желтые карточки во всех турнирах.

Мейсон Маунт
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед

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