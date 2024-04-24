Почеттино: «Неприятно видеть, когда твоя команда играет так, как против «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:5) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Думаю, мы начали игру не так хорошо. Мы пропустили гол, и потом нам было сложно отыграться. Нельзя начинать игру так, как мы начали, а затем, когда «Арсенал» забил третий гол, «Арсеналу» было легко контролировать игру. Я думаю, нам нужно проявлять осторожность. Как и в матче с «Манчестер Сити» три дня назад, мы не проявляли осторожности, а сегодня произошло то же самое. Трудная игра, потому что неприятно видеть, как ваша команда играет так. Спустя три дня после того, как провели фантастическую игру против «Манчестер Сити», сегодня мы разочарованы», — цитирует BBC Почеттино.

«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.