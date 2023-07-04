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Сегодня, 18:53

Почеттино пригласил сотрудников «Челси» на барбекю

Руслан Минаев
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Новый главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино устроил барбекю для сотрудников клуба, сообщает Daily Mail.

Аргентинец приготовил знаменитое южноамериканское блюдо асадо вместе с овощами и фруктами.

Отмечается, что сотрудники клуба остались под впечатлением от непринужденной обстановки.

Барбекю является распространенным способом сплочения команды. Ранее Хави устраивал подобные мероприятия в «Барселоне», а Юрген Клопп — в «Ливерпуле».

51-летний Почеттино официально приступил к работе с лондонцами 1 июля. Ранее он возглавлял «ПСЖ», «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Эспаньол».

Маурисио Почеттино
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