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Сегодня, 20:38

Ричардс — о «Челси»: «Команда сможет побороться за четверку в следующем сезоне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался о перспективах «Челси» в следующем сезоне АПЛ.

«Думаю, под руководством Почеттино «Челси» будет очень хорош в следующем сезоне. Они смогут побороться за попадание в четверку. У клуба имеются все ресурсы для этого: скоро из «Лейпцига» приедет Кристофер Нкунку, Рис Джеймс восстановится от травмы, а Уэсли Фофана выйдет на прежний уровень после серьезного повреждения. Им нужен только сильный нападающий. Я думаю, что «Челси» в следующем сезоне по силам бороться за высокие позиции», — цитирует Ричардса Sky Sports.

«Челси» завершил сезон-2022/23 на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ.

Футбол
ФК Челси
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