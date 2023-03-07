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Сегодня, 15:07

Ричардс — об Антони в матче с «Ливерпулем»: «Манчестер Юнайтед» играл вдесятером"

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс высказался об игре нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони в матче 26-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:7).

«Между Дало и Антони не было никакой сыгранности. «Манчестер Юнайтед» будто играл вдесятером, потому что бразилец был отключен от своей фланговой работы. Мы знаем, насколько хороши Робертсон и Александер-Арнольд, поэтому было предположение, что Антони будет стараться играть ближе к Эндрю. Однако Антони не следил за ним, он должен был возвращаться на позицию, но он этого не делал. Не знаю, ленился ли он или тен Хаг просил оставаться высоко, чтобы создавать опасность на контратаках. Но это происходило вновь и вновь. Как только «МЮ» терял мяч, Антони ходил пешком», — приводит слова Ричардса Manchester Evening News со ссылкой на Match of the Day.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 25 матчей.

«Ливерпуль» занимает 5-е место с 42 очками за 25 игр.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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