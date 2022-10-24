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Сегодня, 18:07

Кэррик назначен главным тренером «Мидлсбро». Его помощником будет Вудгейт

Иван Шитик
Корреспондент
Майкл Кэррик.
Фото ФК «Мидлсбро».
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Кэррик стал новым главным тренером «Мидлсбро», сообщает официальный сайт клуба.

41-летний специалист сменил на этом посту Криса Уайлдера, который был уволен в начале месяца. Кэррик заключил контракт с «Мидлсбро» до 2025 года.

Помощником Кэррика станет известный в прошлом защитник «Реала» и сборной Англии Джонатан Вудгейт.

После завершения карьеры Кэррик входил в тренерский штаб «МЮ», а в в ноябре-декабре 2021 года являлся исполняющим обязанности главного тренера.

«Мидлсбро» занимает 21-е место в таблице чемпионшипа после 16 матчей.

Майкл Кэррик
ФК Мидлсбро
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