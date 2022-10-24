Кэррик назначен главным тренером «Мидлсбро». Его помощником будет Вудгейт

Сегодня, 18:07
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Кэррик стал новым главным тренером «Мидлсбро», сообщает официальный сайт клуба.
41-летний специалист сменил на этом посту Криса Уайлдера, который был уволен в начале месяца. Кэррик заключил контракт с «Мидлсбро» до 2025 года.
Помощником Кэррика станет известный в прошлом защитник «Реала» и сборной Англии Джонатан Вудгейт.
После завершения карьеры Кэррик входил в тренерский штаб «МЮ», а в в ноябре-декабре 2021 года являлся исполняющим обязанности главного тренера.
«Мидлсбро» занимает 21-е место в таблице чемпионшипа после 16 матчей.