21 марта, 09:50
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал фаворитов АПЛ в текущем сезоне.
«Мое сердце называет «Ливерпуль». Я хочу, чтобы красные выиграли. Я думаю, это была бы невероятная история в последнем сезоне Юргена Клоппа. Но я считаю, что «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире. Они доказали это», — приводит слова Оуэна Liverpool Echo.
После 28 туров чемпионата Англии лидером является «Арсенал», набравший 64 очка. Следом идет «Ливерпуль» с 64 очками. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити», набрав 63 очка.
«Горожане» являются действующими чемпионами Англии.