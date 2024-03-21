Оуэн: «Я хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ, но «Манчестер Сити» — лучшая команда мира»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал фаворитов АПЛ в текущем сезоне.

«Мое сердце называет «Ливерпуль». Я хочу, чтобы красные выиграли. Я думаю, это была бы невероятная история в последнем сезоне Юргена Клоппа. Но я считаю, что «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире. Они доказали это», — приводит слова Оуэна Liverpool Echo.

После 28 туров чемпионата Англии лидером является «Арсенал», набравший 64 очка. Следом идет «Ливерпуль» с 64 очками. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити», набрав 63 очка.

«Горожане» являются действующими чемпионами Англии.