Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

21 марта, 09:50

Оуэн: «Я хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл АПЛ, но «Манчестер Сити» — лучшая команда мира»

Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн назвал фаворитов АПЛ в текущем сезоне.

«Мое сердце называет «Ливерпуль». Я хочу, чтобы красные выиграли. Я думаю, это была бы невероятная история в последнем сезоне Юргена Клоппа. Но я считаю, что «Манчестер Сити» — лучшая команда в мире. Они доказали это», — приводит слова Оуэна Liverpool Echo.

После 28 туров чемпионата Англии лидером является «Арсенал», набравший 64 очка. Следом идет «Ливерпуль» с 64 очками. Тройку лидеров замыкает «Манчестер Сити», набрав 63 очка.

«Горожане» являются действующими чемпионами Англии.

Майкл Оуэн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
Юрген Клопп
1
0
Читайте также
Уровень загрязнения реки Сены значительно превышает норму накануне Олимпиады
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
Петя Одень Стринги и другие клички знаменитых спортсменов. Что происходит с прозвищами футболистов и фигуристок
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» и «Манчестер Сити» грозит исключение из АПЛ за финансовые нарушения

Мхитарян — о Клоппе: «За него ты как игрок готов отдать жизнь»