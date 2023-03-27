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Сегодня, 08:35

Мерфи: «Райс должен уйти из «Вест Хэма»

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Англии Данни Мерфи считает, что хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс должен покинуть «молотобойцев» в летнее трансферное окно.

«Райс должен уйти из «Вест Хэма». В идеале ему следовало бы уйти прошлым летом, потому что ему сложно поддерживать свою лучшую форму в команде, которая не контролирует мяч и не диктует игру так хорошо, как другие. Он на 100 процентов готов выйти на следующий уровень. Ему уже 24, и он больше не хочет ждать возможности сыграть в Лиге чемпионов. «Арсенал» стал бы отличным вариантом для него, и я думаю, там он бы автоматически стал игроком стартового состава», — приводит слова Мерфи Daily Mail.

Райс играет в системе «Вест Хэма» с лета 2013 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до июня 2024 года.

В текущем сезоне 24-летний англичанин забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи в 34 матчах за «молотобойцев» во всех турнирах.

Футбол
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