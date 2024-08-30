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Сегодня, 16:25

Мерино получил травму через несколько дней после перехода в «Арсенал»

Алина Савинова
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Испанский новичок «Арсенала» Микель Мерино выбыл из строя из-за травмы, сообщает Goal.

28-летний футболист перешел в лондонский клуб из «Реал Сосьедад» 27 августа. На одной из тренировок «канониров» он столкнулся со своим партнером по команде Габриэлем Магальесом и получил повреждение.

«Это прискорбно. У него травма плеча, и, похоже, он выбыл на несколько недель. Мерино упал на траву, а Габи приземлился на него сверху. Вероятно, это перелом», — заявил главный тренер команды Микель Артета.

После двух туров АПЛ «Арсенал» с 6 очками занимает третье место в турнирной таблице. 31 августа клуб из Лондона сыграет против «Брайтона». Начало встречи — в 14.30 по мск.

Источник: Goal
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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