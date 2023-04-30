Мерсон призвал «Арсенал» подписать Айвана Тони из «Брентфорда»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон предложил «канонирам» подписать форварда «Брентфорда» Айвана Тони.

«Я не вижу большой разницы между ним и Габриэлем Жезусом. Если бы я был на месте «Арсенала», я бы взял его. Он полностью подойдет им. «Тони — очень умный игрок. Он не Харри Кейн, но он может выполнять ту же работу — отрываться от центральных защитников, искать возможность для передачи», — цитирует Мерсона Sky Sports.

В текущем сезоне 27-летний форвард провел 32 матча в АПЛ, забил 20 мячей и отдал 4 голевые передачи. Он уступает в гонке бомбардиров только Эрлину Холанну («Манчестер Сити», 33 гола) и Харри Кейну («Тоттенхэм», 24).

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в 50 миллионов евро.