Мерсон считает, что «Челси» должен возглавить Зидан

Экс-игрок «Арсенала» Пол Мерсон считает, что «Челси» должен возглавить французский тренер Зинедин Зидан.

«Единственный тренер, который подходит «Челси», это Зинедин Зидан. Он легенда. Он был прекрасным футболистом, а затем хорошо работал в «Реале». Ему не интересно работать в одном месте пять лет, «Зизу» хочет добиваться всего и сразу», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Тухель покинул «Челси» вчера, 7 сентября. После шести туров чемпионата Англии «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 10 очков. В 1-м туре группового турнира Лиги чемпионов «синие» проиграли загребскому «Динамо» (0:1).