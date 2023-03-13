Мерсон считает Эдегора лучшим полузащитником АПЛ

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Бывший форвард «Арсенала» Пол Мерсон считает Мартина Эдегора лучшим полузащитником АПЛ.
«На данный момент Эдегор — лучший полузащитник в Премьер-лиге. Он оказывает большее влияние на «Арсенал», чем Кевин де Брюйне на «Ман Сити». Нам нужно говорить об определенных моментах, и в настоящее время Эдегор, без сомнения, номер один», — цитирует Мерсона Sky Sports.
«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков).
24-летний хавбек провел в этом сезоне 26 матчей в АПЛ, забив 10 голов и сделав 6 результативных передач.