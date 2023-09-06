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Сегодня, 21:44

Месси, Холанн, Мбаппе и Хвича номинированы на «Золотой мяч», всего в списке 30 футболистов

Месси, Холанн и Мбаппе вошли в список номинантов на «Золотой мяч»
Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Лионель Месси.
Фото AFP
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Французское издание France Football объявило имена 30 претендентов на награду «Золотой мяч», которую вручают лучшему футболисту по итогам года.

Вратари: Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»).

Защитники: Йошко Гвардиол («Лейпциг»/«Манчестер Сити»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ким Мин Джэ («Наполи»/«Бавария»).

Полузащитники: Джамал Мусиала («Бавария»), Джуд Беллингем («Боруссия» (Дортмунд)/«Реал»), Лука Модрич («Реал»), Бернарду Силва, Кевин Де Брейне, Родри (все трое — «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»/«Барселона») Хвича Кварацхелия («Наполи»), Николо Барелла («Интер»), Мартин Эдегор («Арсенал»).

Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»/«Интер Майами»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Эрлин Холанн, Хулиан Альварес (оба — «Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Карим Бензема («Реал»/«Аль-Иттихад»), Винисиус («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Роберт Левандовски «Барселона»), Виктор Осимхен («Наполи»), Харри Кейн («Тоттенхэм»/«Бавария»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт»/«ПСЖ»).

Действующим обладателем «Золотого мяча» является Карим Бензема.

Церемония вручения «Золотого мяча» — 2023 состоится в театре Шатле в Париже (Франция) 30 октября.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Хвича Кварацхелия
Эрлин Холанн
Футбол
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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