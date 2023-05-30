Месси может продолжить карьеру в АПЛ

У форварда «ПСЖ» Лионеля Месси есть предложение из чемпионата Англии, сообщает Ole.

По данным источника, у аргентинца есть несколько предложений, некоторые из них поступили в последние дни. Помимо саудовского клуба «Аль-Хиляля», у игрока есть вариант с переходом в «Интер» из Майами. Также 35-летнего футболиста пытается подписать клуб АПЛ, участвующий в еврокубках.

Ранее сообщалось, что Месси ждет, что «Барселона» сделает ему выгодное предложение.

В сезоне-2022/23 форвард провел 40 матчей, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце.