Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

24 ноября, 23:44

Мэтт Хоббс назначен спортивным директором «Вулверхэмптона»

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Вулверхэмптон» на официальном сайте объявил о назначении Мэтта Хоббса спортивным директором клуба.

«Для меня большая честь стать спортивным директором этого невероятного футбольного клуба. Это захватывающее время для «волков», и теперь, когда у нас есть команда менеджеров мирового класса, я уверен в том, что мы можем коллективно привести клуб к результату», — цитирует пресс-служба клуба Хоббса.

Специалист работает в «Вулверхэмптоне» с 2015 года. Последние годы он был главным скаутом и руководителем отдела подбора игроков.

«Вулверхэмптон» занимает 20-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 10 очков в 15 матчах.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Суарес уже не тот, Сон Хын Мин пока не в форме. Еще одна нулевая ничья на чемпионате мира
«Германия летит в пропасть!» Реакция мировых СМИ на новую сенсацию ЧМ-2022
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Криштиану Роналду интересен клубу «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии