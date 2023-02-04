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Сегодня, 09:44

Мэйсон Гринвуд может перейти в один из китайских клубов, если «Манчестер Юнайтед» расторгнет с ним контракт

Иван Торопцев
Корреспондент
Мэйсон Гринвуд.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в чемпионате Китая, сообщает The Sun.

Как утверждает источник, 21-летний англичанин рассматривает такой вариант на случай, если «МЮ» примет решение расторгнуть с ним контракт. При этом сам футболист не горит желанием выступать за «красных дьяволов», он считает, что клуб недостаточно вступился за него в ситуации с обвинениями в попытке изнасилования и нападении.

В январе 2022 года Гринвуда задержали после того, как бывшая девушка футболиста, Харриет Робсон опубликовала у себя в соцсетях фото и видео, а также аудиозапись, на которой якобы Гринвуд пытается принудить ее к сексу. Игрок был обвинен в попытке изнасилования и нападении, его отпустили под залог. «Манчестер Юнайтед» отстранил форварда от тренировок и участия в матчах на неопределенный срок, а также объявил, что проведет внутреннее расследование инцидента.

В октябре 2022 года он вновь был взят под стражу за нарушение условий залога — он контактировал с Робсон.

2 февраля полиция Большого Манчестера объявила о том, что с Гринвуда были сняты все обвинения.

Мэйсон Гринвуд. С молодой звезды «МЮ» сняли обвинения в изнасиловании. Но клуб не возвращает Гринвуда в состав

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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