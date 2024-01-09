«Мидлсбро» на своем поле сыграет с «Челси» в матче 1/2 финала Кубка лиги во вторник, 9 января. Игра пройдет на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро (Англия) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Мидлсбро» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции Кубка лиги нет. Смотреть бесплатно в хорошем качестве игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В четвертьфинале турнира команда из Мидлсбро победила «Порт Вейл» (3:0), а «Челси» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» по серии пенальти (4:2П).

В последних пяти личных встречах победу одерживал лондонский клуб (2:0, 3:0, 1:0, 2:0, 2:0).

Кубок лиги: турнирная таблица в актуальном виде доступна на сайте «СЭ»