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Сегодня, 13:58

Артета о Букайо Сака: «Арсенал» должен сохранить лучших игроков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет сохранить в команде полузащитника Букайо Сака.

«Пока не было никаких переговоров или обсуждений по поводу новой сделки для Гранита Джака, никаких новостей пока нет. Новый контракт для Букайо? Это то, что мы должны сделать: сохранить наших лучших игроков, наших лучших людей. Тех, у кого те же цели и задачи, что и у клуба», — приводит слова Артеты инсайдер Фабрицио Романо.

Сака выступает за «Арсенал» с 2019 года. Нынешнее соглашение 21-летнего английского футболиста с клубом рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел 31 матч во всех турнирах за «Арсенал», забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт английского клуба с Джакой рассчитан до лета 2024 года. В сезоне-2022/23 30-летний полузащитник сыграл 31 матч во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

Гранит Джака
ФК Арсенал (Лондон)
Букайо Сака
Микель Артета
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