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Сегодня, 02:26

Артета: «Это большое лондонское дерби, и мы знаем, что оно значит для болельщиков»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Челси» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Очень доволен победой, количеством моментов и забитыми голами. Мы не были достаточно дисциплинированы в некоторых вещах в первом тайме, но исправили это во втором тайме. Это большое лондонское дерби, и мы знаем, что оно значит для болельщиков. Сейчас будем наслаждаться победой, отдыхать и готовиться к следующему матчу. Футболисты знают, ради чего играют. Моя роль — требовать от них, а также в нужные моменты заставлять их поверить в себя. У нас впереди много игр», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Микель Артета
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