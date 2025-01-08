Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Англия. Новости

Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 02:32

Артета: «В Кубке лиги мяч очень отличается от мяча АПЛ, и к этому нужно привыкать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Ньюкасла» (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги отметил, что в АПЛ команды играют мячами от другого производителя, к которым нужно привыкать.

«Он просто другой, очень отличается от мяча АПЛ, и к этому нужно приспособиться, потому что он летит по-другому. Когда вы касаетесь его, сцепление тоже очень разное, поэтому вам нужно привыкать к этому», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

Ответный матч пройдет в Ньюкасле 5 февраля. Начало игры в 23:00 по московскому времени.

Энтони Гордон забивает второй мяч &laquo;Ньюкасла&raquo; в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;. «Арсенал» на своем поле проиграл «Ньюкаслу»
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
Микель Артета
Читайте также
WP указала на угрозу сделки Трампа по Украине для авторитета США
«Сумасшедшие нагрузки и концентрация». Экс-футболист Шишкин сравнил «Спартак» Станковича со «Спартаком» Карреры
Трюдо отверг предложение Трампа о становлении Канады 51-м штатом США
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
Чемпионка мира Фрайтаг вместо призовых за победу получила шампунь и полотенце
Спутник «Ресурс-П» передал снимок Вифлеема, где родился Иисус Христос
Сегодня
Вчера
Неделя