Артета: «В Кубке лиги мяч очень отличается от мяча АПЛ, и к этому нужно привыкать»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Ньюкасла» (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги отметил, что в АПЛ команды играют мячами от другого производителя, к которым нужно привыкать.

«Он просто другой, очень отличается от мяча АПЛ, и к этому нужно приспособиться, потому что он летит по-другому. Когда вы касаетесь его, сцепление тоже очень разное, поэтому вам нужно привыкать к этому», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

Ответный матч пройдет в Ньюкасле 5 февраля. Начало игры в 23:00 по московскому времени.