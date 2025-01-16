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Сегодня, 03:22

Артета назвал, за счет чего «Арсенал» переиграл «Тоттенхэм»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Сегодня мои парни были великолепны. Менее 72 часов назад мы отыграли 120 минут в другом турнира, из которого вылетели, — это нелегко в психологическом плане. Поэтому то, как мы выступили и сыграли сегодня, было особенным.

Мы сами себе усложнили задачу. Думаю, мы заслужили забить еще хотя бы один или два гола, но нам пришлось потерпеть. Показали, что способны сделать это. Отношение, целеустремленность и интенсивность, с которыми играл «Арсенал», были действительно хороши. Здорово, что мы сегодня победили. Теперь мы можем наслаждаться этим несколько часов, а потом «Астон Вилла», — цитирует BBC Артету.

«Арсенал» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Тоттенхэм» идет на 13-й строчке с 24 очками.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
Микель Артета
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