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Сегодня, 01:45

Артета: «Ньюкасл» был суперэффективным, а «Арсенал» — нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Микель Артета.
Фото Reuters
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:2) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Таков результат. Если вы посмотрите на то, что показали обе команды и на наше доминирование, то это не результат, который отражает ход игры. Но реальность такова, что «Ньюкасл» был суперэффективным с теми моментами, которые у них были, а мы — нет. На таком уровне нужно быть хладнокровными.

Это всего лишь первый матч в полуфинале, и когда я вижу, как играет моя команда, полностью уверен, что мы можем пройти дальше. Если бы сегодня мы забили тригола и выиграли, то история была бы другой», — цитирует пресс-служба клуба Артету.

Ответная игра пройдет в Ньюкасле 5 февраля. Начало игры в 23:00 по московскому времени.

Энтони Гордон забивает второй мяч &laquo;Ньюкасла&raquo; в&nbsp;ворота &laquo;Арсенала&raquo;. «Арсенал» на своем поле проиграл «Ньюкаслу»
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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