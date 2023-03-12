Артета о победе над «Фулхэмом»: «Арсенал» провел прекрасный матч»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил игру команды в матче против «Фулхэма» (3:0) в 27-м туре АПЛ.

«Я очень рад победе и трем очкам на выезде. У нас в начале был не засчитан гол, и психологически мы это преодолели. Здорово, что голы забили разные футболисты команды. Леандро Троссард отдал три голевые передачи и тоже мог забить сегодня. Мы много тренируемся и сегодня провели прекрасный матч», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков). В следующем туре команды сыграет с «Кристал Пэлас».