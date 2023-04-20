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Сегодня, 18:50

Артета: «Все по-прежнему в руках «Арсенала»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 32-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

«К игре с «Саутгемптоном» будем подходить с большим настроем и большей страстью. Мы играем за что-то невероятное. Клуб очень давно не боролся за эту позицию. Все в наших руках. Мы хотим сделать это», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Канониры» лидируют в чемпионате Англии, набрав 74 очка за 31 тур. «Саутгемптон» располагается на последней строчке турнирной таблицы АПЛ с 23 очками.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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