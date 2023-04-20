Артета: «Все по-прежнему в руках «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча 32-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

«К игре с «Саутгемптоном» будем подходить с большим настроем и большей страстью. Мы играем за что-то невероятное. Клуб очень давно не боролся за эту позицию. Все в наших руках. Мы хотим сделать это», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Канониры» лидируют в чемпионате Англии, набрав 74 очка за 31 тур. «Саутгемптон» располагается на последней строчке турнирной таблицы АПЛ с 23 очками.