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Сегодня, 20:42

Артета: «Мы хотим постоянно быть на вершине с лучшими»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал досрочное попадание своей команды в Лигу чемпионов за семь туров до окончания АПЛ.

«Несмотря на поражение от «Сити» на прошлой неделе и дух, царивший вокруг этого, есть две вещи: первая — признать, что сотрудники и футболисты сделали многое для клуба, чтобы вернуть нас в Лигу чемпионов. Этого было непросто достичь. Некоторые люди в августе были настроены скептически по поводу возможного выхода «Арсенала» в Лигу чемпионов по итогам сезона. Мы хотим быть тем клубом, которым хотим — постоянно находиться на вершине с лучшими. Это то, что меня больше всего порадовало в последние несколько дней», — приводит слова Артеты Sky Sports.

В последний раз «Арсенал» принимал участие в Лиге чемпионов в сезоне-2016/2017.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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