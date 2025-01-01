Артета — о победе «Арсенала» над «Брентфордом»: «Мы были очень хладнокровны»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча против «Брентфорда» (3:1) в 19-м туре АПЛ.

«Канониры» одержали волевую победу на выезде — они уступали в счете после гола Брайана Мбеумо на 13-й минуте.

«Это большая победа. Они действительно хорошая команда, с хорошим тренером, и они были великолепны у себя дома. После пропущенного гола в начале матча приходится словно забираться на гору, но команда была очень терпелива, и в конце мы были вознаграждены.

Сложно проигрывать со счетом 0:1, но мы проявили самообладание и показали желание победить. Мы играли быстро, агрессивно и были очень хладнокровны», — приводит слова Артеты NBC Sports.

«Арсенал» (39 очков) обошел «Ноттингем Форест» (37) и поднялся на второе место в АПЛ. Команда Микеля Артеты отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 6 очков, но у мерсисайдцев есть игра в запасе.