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Сегодня, 08:36

Артета — о победе над «Оксфордом»: «Мы были терпеливы и нашли правильные моменты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Оксфорд Юнайтед» (3:0) в 1/32 финала Кубка Англии.

«На этой стадии побеждать всегда тяжело. Мы были терпеливы и нашли правильные моменты. Виейра? Он качественный и креативный игрок, и он может оказывать решающий эффект в последней трети поля. Он сделал разницу. Вклад запасных также был важен для изменения динамики игры. Что касается Нкетии, то это то, чего мы хотим от каждого игрока. Я в восторге», — приводит слова Артеты BBC.

В матче 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» встретится с «Манчестер Сити». Встреча пройдет в конце января.

Позже, 15 февраля, команды встретятся в перенесенном матче 12-го тура чемпионата Англии.

«Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 44 очка за 17 матчей. «Горожане» занимают второе место и отстают от лидера чемпионата на 5 очков.

ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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