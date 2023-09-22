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Сегодня, 19:32

Артета — о новом контракте Эдегора: «Он этого заслуживает, Мартин нашел свое место»

Артета прокомментировал подписание нового контракта с Эдегором
Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал подписание нового контракта с полузащитником Мартином Эдегором.

«Это отличная новость. Я очень рад за него, он этого заслуживает. Есть много способов добиться успеха и много путей. Я думаю, что он нашел свое место, где его любят и уважают. Игроки не должны искать свой потолок, они должны стремиться становиться лучше каждый день и быть скромными. Если вокруг тебя есть футболисты, которые делают тебя лучше, это большой плюс, и игроки вокруг Эдегора повышают его качества», — приводит слова Артеты ВВС.

24-летний норвежец продлил контракт с «канонирами» до лета 2028 года. Он перешел в лондонский клуб из «Реала» летом 2021 года за 35 миллионов евро.

В этом сезоне Эдегор провел за «Арсенал» 7 матчей и забил 3 гола.

Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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