Артета: «Арсенал» заслужил поражение от «Ньюкасла». Я очень расстроен»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в 10-м туре АПЛ.

«Мы заслужили поражение сегодня. Я думаю, что «Арсенал» начал очень хорошо и действительно доминировал. Но мы недостаточно хорошо оборонялись и это заслуга соперника. Они забили отличный гол. Нужно адаптироваться, и мы не смогли сделать это достаточно хорошо. Я очень расстроен. Нужно быть на высоте каждый раз, чтобы дать себе шанс на победу», — приводит слова Артеты ВВС.

«Арсенал» проиграл второй матч из последних трех в АПЛ. «Канониры» с 18 очками располагаются на третьем месте.