Тренер «Арсенала» Артета: «Для клуба здорово, что Сака продлил свой контракт»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал продление контракта нападающего Букайо Сака.

Сегодня, 23 мая, стало известно, что клуб подписал новое долгосрочное соглашение с футболистом.

«Для клуба здорово, что Сака продлил свой контракт. Сохранение наших лучших молодых талантов является ключом к нашему дальнейшему прогрессу, и Букайо представляет собой важную часть нашей команды сейчас и в будущем. Букайо не только фантастически талантлив, но и особенный человек. Мы все любим его, и он отдает честь себе и своей семье за тяжелую работу и самоотверженность, которые они все приложили, чтобы достичь сегодняшнего уровня. Вместе с нашими болельщиками мы с нетерпением ждем продолжения развития Букайо в команде в ближайшие годы», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Сака является воспитанником «Арсенала». Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в 110 миллионов евро.

В текущем сезоне 21-летний форвард провел 37 матчей в АПЛ, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.