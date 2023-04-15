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Сегодня, 16:11

Артета — о Ремсдейле: «Он очень хорош. У него нет страха»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о голкипере своей команды Аароне Ремсдейле.

«Мы увидели, что у него есть характер, харизма и индивидуальность, чтобы играть за наш клуб, и у него были потенциальные качества, которые можно использовать в нашем стиле игры. Он очень хорош. Когда я смотрю на его прогресс за последние два сезона, думаю, что он исключительный. Он готов ответить на любой вопрос, который вы ему зададите, он знает заранее, что произойдет, и он знает, чего он хочет, и он чувствует в себе силы сделать это. У него нет страха, он просто смотрел на вызов, стоящий перед ним, и это то, что нам было нужно», — приводит слова Артеты 90min.

24-летний голкипер выступает за «Арсенал» с лета 2021 года. Его действующее соглашение с «канонирами» рассчитано до 2025 года.

Его команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 73 очка за 30 матчей.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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