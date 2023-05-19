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Сегодня, 12:18

Артета: «Мы очень рады, что Рамсдейл продлил контракт»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о продлении контракта с голкипером команды Аароном Рамсдейлом.

Вчера, 18 мая, «канониры» объявили о продлении контракта с футболистом.

«Мы очень рады новостям, что Рамсдейл продлил контракт с клубом. Он заслужил новую сделку. Мы хотим сохранить в команде лучшие таланты», — заявил Артета на пресс-конференции.

Рамсдейл перешел в «Арсенал» летом 2021 года.

В текущем сезоне он сыграл в 36 матчах в АПЛ, пропустил 42 мячей и 13 раз отстоял на ноль.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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