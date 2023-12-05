Артета — о Сака: «Он все так же скромен и готов становиться все лучше и лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о развитии вингера Букайо Сака под его руководством.

«Это как наблюдать за тем, как ребенок растет, становится старше, взрослеет и развивается. А он все так же скромен и готов становиться все лучше и лучше. Все сотрудники академии, которые работали с ним на протяжении многих лет, чтобы сделать его тем игроком, которым он является, должны сделать ему огромный комплимент за это. А потом оставить его в покое. Букайо — особенный парень, и мы надеемся, что он будет с нами еще много лет. У него нет пределов, он хочет большего, и люди вокруг него этого хотят. Его товарищи по команде тоже лучше понимают, что ему нужно. У него есть тренеры, персонал и клуб, который хочет подтолкнуть его к тому, чтобы он стал лучше. Я думаю, что это хорошие условия для его дальнейшего развития», — приводит слова Артеты сайт клуба.

В текущем сезоне Сака сыграл за «Арсенал» 20 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач. Контракт 22-летнего игрока рассчитан до лета 2027 года.