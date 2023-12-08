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8 декабря, 23:59

«Милан», «Наполи» и «Ньюкасл» интересуются голкипером «Монцы»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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В услугах вратаря «Монцы» Микеле Ди Грегорио заинтересованы два клуба серии А и один из АПЛ, сообщает Tuttosport.

По информации источника, в голкипере заинтересованы «Милан» ( в случае продажи Майка Меньяна) и «Наполи», чей основной вратарь Алекс Мерет имеет контракт лишь до конца текущего сезона.

Также Ди Грегорио хочет видеть у себя «Ньюкасл». Скауты «сорок» посетили домашнюю игру «Монцы» и были восхищены игрой первого номера итальянского клуба.

26-летний Ди Грегорио провел 13 игр в серии А, пропустил 13 голов.

Футбол
ФК Милан
ФК Наполи
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