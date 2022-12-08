«Милан» планирует арендовать Зиеша у «Челси» с правом выкупа за 15 миллионов евро

«Милан» хочет арендовать Хакима Зиеша у «Челси» с правом выкупа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб хочет арендовать 29-летнего марокканца у «Челси» в январе с правом выкупа за 15 миллионов евро.

Также сообщается, что «Милан» уверен, что продлит контракт с нападающим Рафаэлом Леау.

Зиеш выступает за «Челси» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он провел ща английский клуб 9 матчей. Его контракт рассчитан до 2025 года.

На чемпионате мира в Катаре, который проходит с 20 ноября по 18 декабря, сборная Марокко обыграла Испанию (0:0, 3:0 — по пенальти) в рамках 1/8 финала. В следующей стадии ЧМ марокканцы встретятся с национальной командой Португалии.