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Сегодня, 19:27

Рэтклифф – о покупке акций «МЮ»: «Хотим видеть клуб на вершине английского, европейского и мирового футбола»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джим Рэтклифф.
Фото AFP
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Миллиардер и новый совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф прокомментировал покупку 25 процентов акций клуба.

Сообщалось, что компания INEOS, председателем которой является 71-летний миллиардер, теперь будет отвечать за все футбольные операции в «Манчестер Юнайтед».

«Как местный житель и болельщик клуба на протяжении всей жизни, я очень рад, что мы смогли согласовать сделку с правлением «МЮ», которая делегирует нам ответственность за управление футбольными операциями.

Хотя коммерческий успех клуба гарантировал, что «Манчестер Юнайтед» всегда были доступны средства для завоевания трофеев, в последнее время этот потенциал был раскрыт не полностью. Мы привнесем глобальные знания, опыт и таланты группы INEOS, чтобы способствовать совершенствованию клуба.

Мы здесь надолго и осознаем, что впереди множество вызовов и напряженная работа, к которой мы подойдем со всей строгостью, профессионализмом и страстью. Мы намерены работать со всеми – правлением, персоналом, игроками и болельщиками, чтобы помочь «Манчестер Юнайтед» двигаться вперед.

Наши амбиции ясны: мы все хотим видеть «Манчестер Юнайтед» там, где нам место, – на вершине английского, европейского и мирового футбола», – приводит слова Рэтклиффа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Джим Рэтклифф
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