Миллиардер Рэтклифф и катарские инвесторы прошли 1-й этап процедуры покупки «МЮ»

Британский миллиардер Джим Рэтклифф и инвесторы из Катара успешно прошли 1-й этап процедуры покупки «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

По данным источника, семья Глейзеров, владеющая клубом, дала «зеленый свет» предложениям миллиардера и объединению под руководством катарского шейха Хамада бин Джасима бин Джабера Аль Тани.

Компания Raine Group, посредник в осуществлении сделки, сообщила претендентам о том, что они перешли на вторую стадию из трех. Утверждается, что переговоры будут проходить в условиях строжайшей секретности.

При этом потенциальные покупатели до сих пор не получили подробной финансовой информации об активах, несмотря на то, что направили предварительные предложения больше двух недель назад.

Ранее сообщалось, что представители «МЮ» встретятся с потенциальными покупателями в течение двух недель. Переговоры пройдут в Лондоне и Манчестере.

В ноябре 2022 года семья Глейзеров, которая владела «Манчестер Юнайтед» с 2005 года, объявила о намерении продать клуб.