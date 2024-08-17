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Сегодня, 19:09

Милнер обошел Гиггза и стал рекордсменом по количеству сезонов в АПЛ

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Полузащитник «Брайтона» Джеймс Милнер установил рекорд по количеству проведенных сезонов в чемпионате Англии.

38-летний футболист попал в стартовый состав «чаек» на матч против «Эвертона» в первом туре АПЛ.

Для Милнера этот сезон стал 23-м в элите английского футбола. По этому показателю он превзошел экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Райана Гиггза, на счету которого 22 проведенных сезона чемпионата страны.

Ранее в Англии Милнер выступал за «Лидс», «Ньюкасл», «Астон Виллу», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Всего полузащитник принял участие в 634 матчах АПЛ, отметившись 55 голами и 87 результативными передачами.

Контракт Милнера с «Брайтоном» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Джеймс Милнер
Футбол
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