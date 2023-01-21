Милнер о ничьей с «Челси»: «У нас были шансы выиграть»

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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Челси» (0:0).
«Мы всегда хотим побеждать в домашних матчах, мы знаем, в какой ситуации мы сейчас находимся. Мы должны держаться вместе, продолжать усердно работать. Мы смогли не пропустить, что порадовало нас. У нас были шансы выиграть игру. Это были две команды, которые сейчас играют не лучшим образом. Поэтому нужно было выигрывать битву.
Когда у вас трудный период в команде, я думаю, важно, чтобы вы держались вместе и боролись за матчи, именно здесь все начинается. Это небольшой шаг в правильном направлении, но нам еще предстоит пройти долгий путь к тому, чего мы хотим», — приводит слова Милнера BT Sport.
Команда Юргена Клоппа с 29 очками занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ. Коллектив Грэма Поттера располагается на 10-й строчке с 29 баллами.
29 января «Ливерпуль» сыграет с «Брайтоном» в 1/16 финала Кубка Англии. 3 февраля «Челси» проведет матч с «Фулхэмом» в АПЛ.
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Основные источники исследования