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Сегодня, 12:40

Mirror: Холанн может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Алина Савинова
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» ведет переговоры о продлении соглашения с нападающим Эрлином Холанном, сообщает Mirror.

По информации источника, горожане готовы предложить 24-летнему футболисту контракт на два года с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю. Если норвежец согласится подписать данное трудовое соглашение, он станет самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ, опередив одноклубника Кевина Де Брейне, который в настоящее время получает 400 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что «Манчестер Сити» достаточно уверен в том, что Холанн подпишет новый контракт с клубом.

Холанн выступает за английскую команду с 2022 года. Всего он провел 114 матчей за небесно-голубых, в которых отметился 105 голами и 14 результативными передачами. Его соглашение с «Манчестер Сити» рассчитано до июня 2027-го.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити

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